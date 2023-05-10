єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку

19
єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку
єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку
Відкривайте картку єВідновлення в ПУМБ Online — отримуйте від держави грошову допомогу, а від банку бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва і ремонту одразу після надходження виплати.
ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення — державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України — власники нерухомості. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла. Щоб взяти участь у програмі єВідновлення необхідно:
  • Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно
  • Відкрити картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія
  • Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою єВідновлення у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ
  • Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна
  • Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення від ПУМБ
Власники картки єВідновлення від ПУМБ гарантовано отримають:
  • бонус на відновлення в розмірі 500 грн, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави
  • кешбек категорія єВідновлення + в розмірі 2% на товари для будівництва та ремонту
Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати
Максимальна сума кешбеку — 500 грн на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.
Не зволікайте, відкривайте картку єВідновлення прямо зараз та отримуйте переваги від ПУМБ! Умови користування коштами на картці єВідновлення:
  • кошти державної допомоги надаються для придбання товарів та послуг виключно у безготівковій формі
  • розрахуватися карткою єВідновлення можна лише за певні категорії товарів. Детальна інформація на сайті програми
  • поповнення, перекази, зняття готівки та оплата інших категорій товарів цією карткою неможливі
  • витратити кошти можна в декілька платежів у різних надавачів послуг
  • оформлення та обслуговування картки єВідновлення — безкоштовне
  • рішення про виплати, незалежно від форми заявки, приймають спеціальні комісії, які створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів
  • гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.