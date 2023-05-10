єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку Сьогодні 15:31

єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку

Відкривайте картку єВідновлення в ПУМБ Online — отримуйте від держави грошову допомогу, а від банку бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва і ремонту одразу після надходження виплати.

ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення — державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України — власники нерухомості. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла. Щоб взяти участь у програмі єВідновлення необхідно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно

Відкрити картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія

Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою єВідновлення у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ

Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна

Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення від ПУМБ

бонус на відновлення в розмірі 500 грн, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави

кешбек категорія єВідновлення + в розмірі 2% на товари для будівництва та ремонту

Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати

Максимальна сума кешбеку — 500 грн на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.

Не зволікайте, відкривайте картку єВідновлення прямо зараз та отримуйте переваги від ПУМБ! Умови користування коштами на картці єВідновлення:

кошти державної допомоги надаються для придбання товарів та послуг виключно у безготівковій формі

розрахуватися карткою єВідновлення можна лише за певні категорії товарів. Детальна інформація на сайті програми

поповнення, перекази, зняття готівки та оплата інших категорій товарів цією карткою неможливі

витратити кошти можна в декілька платежів у різних надавачів послуг

оформлення та обслуговування картки єВідновлення — безкоштовне

рішення про виплати, незалежно від форми заявки, приймають спеціальні комісії, які створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів

гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.

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