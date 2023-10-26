єВідновлення: в Ірпінській громаді вже погоджено 1577 виплат на ремонт пошкодженого майна — Finance.ua

єВідновлення: в Ірпінській громаді вже погоджено 1577 виплат на ремонт пошкодженого майна Вчора 19:43 — Казна та Політика

В Ірпінській громаді вже погоджено 1577 виплат на ремонт пошкодженого майна за програмою «єВідновлення». Загальна сума виплат — понад 167 мільйонів гривень. А на компенсацію за зруйноване житло видано та сформовано 30 сертифікатів на більш ніж 110 мільйонів гривень. 318 заявок отримали відмову, пише itvua.tv.

Про це під час позачергового засідання виконавчого комітету ІМР доповів начальник Управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства ІМР Сергій Канюра.

Як пояснив журналістам ITV Сергій Канюра, така кількість відмов через те, що люди подають заявки на житло, яке будуть відбудовувати за іншими програмами.

«Наприклад, є згорівша квартира, але будинок відбудовується чи капітально ремонтується в межах Фонду ліквідації наслідків збройної агресії або UNITED24, або інших програм», — зазначив він.

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