єВідновлення: хто може отримати компенсацію — Finance.ua

єВідновлення: хто може отримати компенсацію Сьогодні 08:00 — Нерухомість

єВідновлення: хто може отримати компенсацію

З 10 травня 2023 року в Україні запрацювала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла — єВідновлення. Як зазначають у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, насамперед ідеться про заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі тощо. Finance.ua вирішив зекономити вам час, та підготувати в одному тексті все, що необхідно знати про єВідновлення. Про це йдеться в нашій статті:

Алгоритм складається з шести кроків. Ті, хто отримував «ковідну» тисячу у 2021 році, уже з ним знайомі. Отже, необхідно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше. Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви). Сьогодні є п’ять банків-партнерів, які випускають таку картку: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Сенс Банк, ПУМБ. В уряді обіцяють, що цей список розширюватиметься. Подати заяву про отримання допомоги через Дію. Очікувати на дзвінок комісії місцевої влади для огляду майна та встановлення суми допомоги. Висновок про рішення комісії прийде сповіщенням у Дію. Отримати гроші на картку єВідновлення.

Картку єВідновлення можна відкрити онлайн через банківський застосунок або ж звернувшись до відділень банків-партнерів.

У разі наявності співвласників нерухомості, кожен з них має надати згоду на отримання заявником грошової допомоги. Згода може бути отримана через застосунок Дія або ж надана співробітнику органів місцевого самоврядування у паперовій формі під час проведення огляду нерухомості.

Якщо ви повністю все відремонтували, компенсація не передбачена. Якщо лише частково — гроші отримати можна.

Розрахунок суми допомоги здійснюватиметься на основі схваленого урядом чек-листа. Він, як і сам порядок надання допомоги, доступний за посиланням . Але сума допомоги, нагадаємо, не може перевищувати 200 тис. грн на один об'єкт.

Хто може отримати компенсацію

Усі громадяни України, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується як квартир і приватних будинків, так й інших житлових приміщень, наприклад, кімнат у гуртожитку.

Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

ветеранам війни;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим;

багатодітним родинам;

людям з інвалідністю І та ІІ групи;

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам;

названим батькам та патронатним вихователям;

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Громадяни, які вже відремонтували своє житло власним коштом, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

«Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, щоб в майбутньому претендувати на частину репарацій росії», — радять в Мінінфраструктури.

Також допомога недоступна для людей, які підпадають під санкції від держави або мають судимості за злочини проти національної безпеки. Це поширюється і на їхніх спадкоємців.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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