ЄСПЛ зобов'язав росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію — Finance.ua

ЄСПЛ зобов'язав росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію Сьогодні 12:31 — Світ

ЄСПЛ зобов'язав росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав росію сплатити понад 129 млн євро компенсацій Грузії за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок російського вторгнення 2008 року.

Велика палата ЄСПЛ ухвалила додаткове рішення за позовом Грузії проти росії щодо війни 2008 року у частині, що стосується справедливих компенсацій згідно зі ст. 41 Європейської конвенції з прав людини та не охоплювалася основним рішенням 2021 року.

Суд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації попри те, що росію у 2022 році вигнали з Ради Європи і російська сторона не співпрацювала з судом під час розгляду питання.

Йдеться про випадки вбивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі у підвалах так званого «МВС Південної Осетії», мародерства, політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) та Абхазії, відсутності адекватного розслідування російською стороною випадків загибелі людей.

ЄСПЛ вирішив, що країна-відповідач — росія — має протягом трьох місяців сплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв’язку із щонайменш 50 жертвами вбивств цивільних у грузинських селах Південної Осетії та у буферній зоні. Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50 — тому що інші 66 жертв загинули під час п’яти днів «активної фази війни», яку суд виключив зі власної юрисдикції у рішенні 2021 року. Стосовно України такого обмеження немає.

Крім того, росію зобов’язують сплатити 2 697 500 євро як компенсацію щонайменш 166 постраждалим від практики свавільних затримань і нелюдського поводження з грузинським цивільним населенням силами Південної Осетії у підвалах так званого «МВС» у Цхінвалі 10-27 серпня 2008 року.

640 тисяч євро компенсацій присуджуються у зв’язку з випадками тортур грузинських військовополонених збройними угрупованнями Південної Осетії у Цхінвалі 8-17 серпня 2008 року.

Найбільша сума компенсацій — 115 млн євро — присуджена у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменш 23 тисячі осіб.

Ще 8,24 млн євро присуджуються у зв’язку з нематеріальними збитками для щонайменш 142 осіб, постраждалих від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Інші запити на компенсацію відхилили 9 голосами проти восьми.

Відтак загальна сума, яку рф зобов’язали сплатити Грузії, складає 129,8 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.