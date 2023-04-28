ЄСПЛ зобов'язав росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію — Finance.ua
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ЄСПЛ зобов'язав росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію

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ЄСПЛ зобов'язав росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію
ЄСПЛ зобов'язав росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав росію сплатити понад 129 млн євро компенсацій Грузії за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок російського вторгнення 2008 року.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Велика палата ЄСПЛ ухвалила додаткове рішення за позовом Грузії проти росії щодо війни 2008 року у частині, що стосується справедливих компенсацій згідно зі ст. 41 Європейської конвенції з прав людини та не охоплювалася основним рішенням 2021 року.
Суд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації попри те, що росію у 2022 році вигнали з Ради Європи і російська сторона не співпрацювала з судом під час розгляду питання.
Йдеться про випадки вбивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі у підвалах так званого «МВС Південної Осетії», мародерства, політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) та Абхазії, відсутності адекватного розслідування російською стороною випадків загибелі людей.
ЄСПЛ вирішив, що країна-відповідач — росія — має протягом трьох місяців сплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв’язку із щонайменш 50 жертвами вбивств цивільних у грузинських селах Південної Осетії та у буферній зоні. Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50 — тому що інші 66 жертв загинули під час п’яти днів «активної фази війни», яку суд виключив зі власної юрисдикції у рішенні 2021 року. Стосовно України такого обмеження немає.
Крім того, росію зобов’язують сплатити 2 697 500 євро як компенсацію щонайменш 166 постраждалим від практики свавільних затримань і нелюдського поводження з грузинським цивільним населенням силами Південної Осетії у підвалах так званого «МВС» у Цхінвалі 10-27 серпня 2008 року.
640 тисяч євро компенсацій присуджуються у зв’язку з випадками тортур грузинських військовополонених збройними угрупованнями Південної Осетії у Цхінвалі 8-17 серпня 2008 року.
Найбільша сума компенсацій — 115 млн євро — присуджена у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменш 23 тисячі осіб.
Ще 8,24 млн євро присуджуються у зв’язку з нематеріальними збитками для щонайменш 142 осіб, постраждалих від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.
Інші запити на компенсацію відхилили 9 голосами проти восьми.
Відтак загальна сума, яку рф зобов’язали сплатити Грузії, складає 129,8 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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