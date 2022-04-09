ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців

Вчора 11:14Особисті фінанси
858
ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженцівЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців
24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Зазначається, що у майбутньому кількість операторів може збільшитися.
«Спільна заява має на меті закласти стабільнішу основу, щоб допомогти переміщеним українцям в Європі залишатися на зв’язку з рідними та друзями вдома», — йдеться в повідомленні.
У ЄК додали, що телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України. Багатьом біженцям, що використовують такі SIM-картки, також вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.
Декларація від сьогодні відкрита для всіх операторів зв’язку, які бажають підписати її будь-коли. Вона буде застосовуватися протягом трьох місяців, а потім буде переглянута з урахуванням швидко мінливої ситуації, гуманітарних цілей і того, чи будуть доцільними інші довгострокові заходи з боку державних органів та/або промисловості.

Довідка Finance.ua:

  • з початку воєнного стану мобільні оператори в Україні запровадили деякі зміни у наданні своїх послуг. Зокрема, деякі з них стали безкоштовними. А деякі просто зменшилися в ціні;
  • деякі інтернет-сервіси та платформи у зв’язку з повномасштабною війною в Україні надали безкоштовні послуги та товари для українців або пропонують суттєві знижки.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.