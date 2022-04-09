ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців — Finance.ua

ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців

Вчора 11:14 — Особисті фінанси

ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців

24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що у майбутньому кількість операторів може збільшитися.

«Спільна заява має на меті закласти стабільнішу основу, щоб допомогти переміщеним українцям в Європі залишатися на зв’язку з рідними та друзями вдома», — йдеться в повідомленні.

У ЄК додали, що телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України. Багатьом біженцям, що використовують такі SIM-картки, також вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.

Декларація від сьогодні відкрита для всіх операторів зв’язку, які бажають підписати її будь-коли. Вона буде застосовуватися протягом трьох місяців, а потім буде переглянута з урахуванням швидко мінливої ситуації, гуманітарних цілей і того, чи будуть доцільними інші довгострокові заходи з боку державних органів та/або промисловості.

Довідка Finance.ua:

з початку воєнного стану мобільні оператори в Україні запровадили деякі зміни у наданні своїх послуг. Зокрема, деякі з них стали безкоштовними. А деякі просто зменшилися в ціні;

деякі інтернет-сервіси та платформи у зв’язку з повномасштабною війною в Україні надали безкоштовні послуги та товари для українців або пропонують суттєві знижки.

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