ЄС залучив 2 млрд євро для макрофінансової допомоги Україні — Finance.ua

ЄС залучив 2 млрд євро для макрофінансової допомоги Україні Вчора 14:34 — Казна та Політика

ЄС залучив 2 млрд євро для макрофінансової допомоги Україні

Європейська комісія залучила EUR11 млрд, розмістивши семирічні облігації на EUR5 млрд та 20-річні на EUR6 млрд, із яких EUR2 млрд піде на другий кредитний транш макрофінансової допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

«Фінансування ЄС є конкретним вираженням солідарності з Україною та державами-членами, що відновлюються після пандемії. Сьогодні ми успішно і в складних ринкових умовах залучили ще EUR11 млрд. Із них EUR2 млрд будуть швидко виділені, щоб допомогти Україні у цій агресивній війні на європейській землі», — наведено у повідомленні слова комісара з питань бюджету та адміністративних питань Йоганнеса Гана.

Єврокомісія нагадує, що раніше цього року вже виділила Україні EUR2,2 млрд.

Нагадаємо, ЄС наприкінці травня — початку червня попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, із яких поки що виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, повинні були надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Одна з названих причин — дискусія, як надавати ці кошти: як кредити чи грантову допомогу.

У першій половині вересня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує надходження другого траншу макрофіндопомоги Євросоюзу EUR5 млрд у вигляді кредиту до кінця вересня та EUR3 млрд останнього траншу у вигляді гранту у жовтні, проте ці очікування знову не виправдалися.

На початку жовтня Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною щодо частини макрофінансової допомоги на EUR5 млрд і повідомив, що другий транш із неї — EUR2 млрд — буде виплачено до середини жовтня, а днями він повідомив, що третій транш на EUR3 млрд очікується на початку грудня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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