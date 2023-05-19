ЄС закликає Китай "тиснути на росію" для припинення війни в Україні — Finance.ua
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ЄС закликає Китай "тиснути на росію" для припинення війни в Україні

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Європейський союз закликає Китай «тиснути на росію» для припинення військової агресії проти України. У Брюсселі зазначили, що зацікавлені у стабільних відносинах з Пекіном.
Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель перед самітом G7 в Японії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
«Китай несе особливу відповідальність у світі. Вона (росія, — ред.) повинна грати за міжнародними правилами. І ми закликаємо Китай тиснути на росію, щоб вона припинила військову агресію», — сказав Мішель.
Він додав, що ЄС повинен працювати з Китаєм над глобальними викликами, враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та економіку, що розвивається.
При цьому Мішель наголосив, що ЄС намагатися зменшити надмірну залежність від Китаю.
Тим часом у росії заявили, що відправлять до Китаю прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Він поїде до Пекіна наступного тижня та зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном та прем'єром Лі Цяном.
Як стверджують у рф, сторони обговорять економіку та торгівлю, зокрема співпрацю у промисловості, енергетиці, транспорті і т.п.

Китай — миротворець?

Нагадаємо, Китай запропонував так званий «мирний план» щодо врегулювання війни. Україна та партнери розкритикували китайський план, зазначаючи, що Пекін підігрує Кремлю. Водночас в росії заявили, що хочуть розглянути його.
Нещодавно Україну відвідав спецпредставник Китаю Лі Хуей. Він зустрівся з українськими політиками та президентом Володимиром Зеленським.
Після візиту до України Лі Хуей заявив, що Китай готовий шукати «спільний знаменник» зі світовою спільнотою, щоб встановити мир в Україні.
У Європейському союзі заявляли, що хочуть контактувати з Китаєм для врегулювання війни в Україні, але стверджували, що Пекін втратив можливість стати посередником.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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