ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії — Finance.ua
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ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії

Вчора 09:45Енергетика
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ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росіїЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії
У Євросоюзі розробили план реверсного постачання природного газу в Україну та Молдову на випадок, якщо виникнуть проблеми із забезпеченням енергоносієм з рф.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС у нинішній ситуації не може вважати росію гідним довіри партнером і тому перебої не виключені.
Але, за її словами, ЄС має план на випадок непередбачених обставин, щоб допомогти Україні та Молдові зі зворотними потоками газу, якщо війна призведе до перебоїв у постачанні з росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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