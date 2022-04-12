ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії — Finance.ua

ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії

Вчора 09:45 — Енергетика

ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії

У Євросоюзі розробили план реверсного постачання природного газу в Україну та Молдову на випадок, якщо виникнуть проблеми із забезпеченням енергоносієм з рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

Член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС у нинішній ситуації не може вважати росію гідним довіри партнером і тому перебої не виключені.

Але, за її словами, ЄС має план на випадок непередбачених обставин, щоб допомогти Україні та Молдові зі зворотними потоками газу, якщо війна призведе до перебоїв у постачанні з росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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