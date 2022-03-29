ЄС, як і G7, відкидає вимогу рф оплачувати газ у рублях - Єврокомісія — Finance.ua
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ЄС, як і G7, відкидає вимогу рф оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

Вчора 16:55Енергетика
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Європейський Союз брав участь в обговоренні групою країн G7 питання про оплату російського газу в рублях, тому висновки «сімки» є справедливими і для ЄС, повідомив офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Ерік Мамер.
«Наша позиція — така сама, як і у G7», — заявив прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Євросоюз на розпорядження президента рф володимира путіна приймати оплату за експорт російського газу лише в рублях.
Коментуючи нараду міністрів енергетики держав «сімки», що відбулася напередодні, на якій була представлена Єврокомісія, Мамер сказав, що учасники обговорення «відкинули вимогу» російської сторони оплачувати постачання газу в рублях.
«Щодо нас, ми сказали, що постачання мають здійснюватися з використанням доларів або євро (як оплата. — Ред.)», — пояснив представник ЄК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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