ЄС, як і G7, відкидає вимогу рф оплачувати газ у рублях - Єврокомісія — Finance.ua

ЄС, як і G7, відкидає вимогу рф оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

Вчора 16:55 — Енергетика

Європейський Союз брав участь в обговоренні групою країн G7 питання про оплату російського газу в рублях, тому висновки «сімки» є справедливими і для ЄС, повідомив офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Ерік Мамер.

«Наша позиція — така сама, як і у G7», — заявив прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Євросоюз на розпорядження президента рф володимира путіна приймати оплату за експорт російського газу лише в рублях.

Коментуючи нараду міністрів енергетики держав «сімки», що відбулася напередодні, на якій була представлена Єврокомісія, Мамер сказав, що учасники обговорення «відкинули вимогу» російської сторони оплачувати постачання газу в рублях.

«Щодо нас, ми сказали, що постачання мають здійснюватися з використанням доларів або євро (як оплата. — Ред.)», — пояснив представник ЄК.

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