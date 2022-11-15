ЄС виділить €210 мільйонів на продовольчу допомогу найбільш постраждалим країнам — Finance.ua

ЄС виділить €210 мільйонів на продовольчу допомогу найбільш постраждалим країнам Сьогодні 02:14 — Світ

ЄС виділить €210 мільйонів на продовольчу допомогу найбільш постраждалим країнам

Європейська комісія оголосила про виділення нового пакета гуманітарної допомоги у розмірі 210 мільйонів євро 15 країнам, що найбільше постраждали у зв’язку з погіршенням продовольчої безпеки у світі.

Про це повідомляється на сайті ЄК.

Таким чином, загальна підтримка ЄС у сфері глобальної продовольчої безпеки досягне 8 мільярдів євро в період 2020-2024 років.

«Війна росії в Україні має серйозний вплив на глобальне постачання продовольства... Ми повинні діяти, щоб уникнути голоду в деяких найбідніших регіонах світу. ЄС підтримує найбільш уразливі країни, і сьогодні ЄС продовжує свою допомогу тим, хто її потребує», — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що найбільше коштів — 75 мільйонів євро — на вирішення ситуації з продовольчою безпекою отримає Афганістан, де допомоги потребують близько 24 мільйонів людей. Ще 35 мільйонів євро передадуть Ємену, 30 мільйонів призначені для країн Латинської Америки. Також кошти спрямують країнам Африки і Близького Сходу.

Європейська комісія вже виділила додатково 175 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки населення в Україні та Молдові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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