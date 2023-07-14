ЄС виділяє Україні понад €4,6 млн на проєкти в медичній сфері — Finance.ua

ЄС виділяє Україні понад €4,6 млн на проєкти в медичній сфері Сьогодні 10:40 — Казна та Політика

ЄС виділяє Україні понад €4,6 млн на проєкти в медичній сфері

За рік, після підписання угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «EU4Health», Міністерство охорони здоров’я подало заявки на участь у 9 проєктах.

Про це повідомило МОЗ.

Європейська комісія схвалила участь України в них та підтвердила понад 4,6 мільйона євро загального фінансування на їх реалізацію.

Йдеться, зокрема, про такі проєкти:

Профілактика серцево-судинних захворювань та діабету. Профілактика і моніторинг онкологічних та інших неінфекційних захворювань. Посилення інфекційного контролю у лікарнях та серед медичних працівників. Покращення діагностики рідкісних захворювань та обмін досвідом у їх лікуванні між країнами ЄС. Навчання фахівців з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами стандартам ЄС, а також новітнім методам лікування й оцінки медичних технологій. Впровадження європейської системи оцінки безпеки крові, тканин та клітин людини. Інтеграція української системи електронного здоровʼя до єдиної електронної системи охорони здоровʼя ЄС. Взаємодія між країнами ЄС для спільного формування пріоритетів, цілей та заходів для покращення глобального здоровʼя громадян ЄС. Посилення системи реагування на транскордонні загрози та епіднагляд за ними.

«Угода в рамках ЕU4Health, яка була підписана рік тому, дозволяє системі охорони здоров’я України інтегруватися в європейський простір. Вона передбачає значне фінансування на рівні Європейського Союзу для підтримки медичних систем та ініціатив громадського здоровʼя. Це сприятиме підвищенню рівня доступності українців до медичних послуг та розвитку системи ранньої діагностики неінфекційних захворювань, зокрема онкологічних та серцево-судинних захворювань», — зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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