ЄС «відкинув» кремлівський механізм оплати газу в рублях — Finance.ua

У Євросоюзі заявили, що газові компанії порушать санкції, якщо відкриють банківські рахунки в рублях для купівлі російського газу.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Єврокомісії Еріка Мамера.
Таким чином, як раніше і передбачалося попередніми рекомендаціями ЄС, компанії вважатимуть поставки повністю оплаченими після проведення оплати у доларах або євро — залежно від умов контракту.
Натомість відкриття рахунку в рублях «виходило б за межі вказівок, які ми дали державам-членам щодо дозволеного режиму», — заявив Мамер. Таким чином, ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу, який передбачав відкриття компаніями рублевого рахунку в Газпромбанку, з якого вони мали сплачувати російський газ.
«Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з „Газпромбанком“ і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям», — сказав Мамер.
Санкції ЄС «не перешкоджають економічним операторам відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання природного газу у валюті, зазначеній у цих контрактах», — зазначили в ЄК.