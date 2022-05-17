ЄС «відкинув» кремлівський механізм оплати газу в рублях — Finance.ua

ЄС «відкинув» кремлівський механізм оплати газу в рублях

Вчора 17:00 — Казна та Політика

У Євросоюзі заявили, що газові компанії порушать санкції, якщо відкриють банківські рахунки в рублях для купівлі російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Єврокомісії Еріка Мамера.

Таким чином, як раніше і передбачалося попередніми рекомендаціями ЄС, компанії вважатимуть поставки повністю оплаченими після проведення оплати у доларах або євро — залежно від умов контракту.

Натомість відкриття рахунку в рублях «виходило б за межі вказівок, які ми дали державам-членам щодо дозволеного режиму», — заявив Мамер. Таким чином, ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу, який передбачав відкриття компаніями рублевого рахунку в Газпромбанку, з якого вони мали сплачувати російський газ.

«Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з „Газпромбанком“ і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям», — сказав Мамер.

Санкції ЄС «не перешкоджають економічним операторам відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання природного газу у валюті, зазначеній у цих контрактах», — зазначили в ЄК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.