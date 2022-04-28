ЄС відбудовуватиме міста-побратими в Україні — Finance.ua

ЄС відбудовуватиме міста-побратими в Україні

Вчора 16:13 — Казна та Політика

ЄС відбудовуватиме міста-побратими в Україні

Європейські міста візьмуться відновлювати свої міста-побратими в Україні.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми експоненційно розширимо кількість міст-побратимів і регіонів-побратимів між нашими двома народами. Ви можете розраховувати на величезну солідарність громадян Європи на підтримку України. І я знаю, що ми також можемо розраховувати на Комітет регіонів ЄС, який активно пов’язує наші місцеві та регіональні мережі в Європейському Союзі з їхніми українськими колегами», — повідомила глава ЄК.

Вона також заявила, що ЄС має мобілізувати всі наявні в нього ресурси для відновлення України, зокрема й співпрацю на місцевому та регіональному рівнях.

«Сила Європи ґрунтується на тому, що наші громадяни невпинно працюють над поліпшенням повсякденного життя і поліпшенням майбутнього наших дітей у містах, селищах, селах і районах. Наші міста та регіони мають досвід і знання в галузі відновлення і управління повсякденним життям городян. І ми хочемо поділитися цим досвідом з вами», — зауважила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, основну частину витрат на відновлення України візьмуть на себе країни Європи. Тож ЄС планує створити трастовий фонд солідарності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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