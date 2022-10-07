ЄС тимчасово виведе з-під санкцій один з російських нафтопроводів: що сталося — Finance.ua

ЄС тимчасово виведе з-під санкцій один з російських нафтопроводів: що сталося
Європейський союз послабив обмеження, які ввели стосовно «Сахаліну-2». Нафтопровід вивели з-під санкцій до 5 червня 2023 року заради Японії.
Про це йдеться в офіційному журнал Євросоюзу.
«Обсяг винятку: морське перевезення до Японії сирої нафти, отриманої в рамках проекту „Сахалін-2“, технічна допомога, посередницькі послуги, фінансування або фінансова підтримка, пов’язані з таким транспортуванням. Початок дії — 5 грудня 2022 року, закінчення — 5 червня 2023 року», — зазначено в документі.
Трубопровід «Сахалін-2» — що відомо
«Сахалін-2» — нафтогазовий проект, який реалізується на острові Сахалін за угодою про розподіл продукції-близько 60% газу призначено для Японії.
Наприкінці лютого поточного року компанія «Shell», якій належить 27,5% часток у проекті, оголосила про вихід з проекту і відкликала свій персонал. Водночас повідомлялося, що японські Mitsui, якій належить 12,5% проекту, і Mitsubishi — 10% — не планують йти з проекту.
5 жовтня компанія Mitsui OSK Lines повідомила про підписання довгострокового рамкового контракту з новим російським оператором проекту з виробництва газу «Сахалін-2».
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