ЄС та США збільшили імпорт нікелю та алюмінію з рф – Reuters — Finance.ua
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ЄС та США збільшили імпорт нікелю та алюмінію з рф – Reuters

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Країни ЄС та США збільшили обсяги імпорту ключових промислових металів з росії після початку війни в Україні, незважаючи на логістичні труднощі, спричинені накладеними проти рф санкціями.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на базу даних ООН Comtrade.
Агентство пише, що поставки металу вказують на те, що Заходу важко чинити тиск на російську економіку, яка показала кращі результати, ніж очікувалося, і спостерігала різке зростання курсу рубля, оскільки високі доходи від нафти допомогли компенсувати вплив санкцій.
Згідно з даними Comtrade імпорт алюмінію та нікелю в ЄС і США протягом березня-червня зріс на цілих 70%. Загальна вартість імпортованої продукції з цих металів з березня по червень склала 1,98 млрд дол.
Агентство нагадало, що Захід неодноразово накладав санкції на широкий спектр російських товарів, людей та установ, але здебільшого пощадив металургійний сектор.
«Хоча ми не прогнозуємо наших санкційних дій, немає нічого, що могло б збільшити ціну за невиправдану війну путіна проти України», — прокоментував представник Держдепу США у відповідь на запит Reuters.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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