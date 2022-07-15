ЄС та Азербайджан готують угоду на 20 млрд кубометрів газу в обхід РФ – Reuters — Finance.ua

ЄС та Азербайджан готують угоду на 20 млрд кубометрів газу в обхід РФ – Reuters Вчора 11:11 — Енергетика

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу до 200 млрд кубометрів та підтримки розширення трубопроводу для цього, повідомляє Reuters із посиланням на відповідний документ, пише uatv.u.

«Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до Європейського Союзу, Південним газовим коридором, в обсязі не менше 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності та ринкового попиту», — йдеться у повідомленні.

Проект меморандуму про взаєморозуміння, який вимагає схвалення відповідних урядів та може бути змінений, є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу після війни в Україні.

Трансадріатичним газопроводом, останнім відрізком трубопровідної мережі Південного газового коридору, минулого року до європейських країн було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу.

У проекті йдеться, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення поставок до Європи.

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