ЄС, США та Велика Британія офіційно закликали продовжити дію «зернової угоди» – заява — Finance.ua

ЄС, США та Велика Британія офіційно закликали продовжити дію «зернової угоди» – заява Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

ЄС, США та Велика Британія офіційно закликали продовжити дію «зернової угоди» – заява

Міністри закордонних справ ЄС, США та Великої Британії Жозеп Боррель, Ентоні Блінкен та Джеймс Клеверлі закликали країни підтримати Чорноморську зернову ініціативу, продовживши термін її дії та розширивши масштаби діяльності.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву, яку Брюссель поширив 14 листопада.

«Конфлікти, зміна клімату та тривалий COVID-19 мають руйнівний вплив на місцеві та глобальні продовольчі системи та людей, які від них залежать. Неспровокована агресія росії проти України значно посилила ці виклики і вразливості», — йдеться у заяві.

Міністри констатували, що метою санкцій є російська військова машина, а не продовольчий сектор чи добрива. В заяві наголошується, що відповідне розʼяснення було зроблено для галузі в цілому і для партнерів зокрема шляхом публікації відповідних матеріалів, що дає ясно зрозуміти, що «банки, страховики, вантажовідправники та інші субʼєкти можуть продовжувати постачати світу російські продукти харчування та добрива».

Міністри закликали країни підтримати Чорноморську зернову ініціативу, продовжити термін її дії та розширити масштаби своєї діяльності, «щоб задовольнити наявний попит».

Нагадаємо, 29 жовтня росія призупинила участь у реалізації «зернової угоди» через так званий «теракт» у Севастопольській бухті. У Міноборони рф заявили, один із морських безпілотників, які атакували кораблі в Севастополі, нібито був запущений із судна, що перевозило сільгосппродукцію «зерновим коридором».

Проте, вже 1 листопада рф відновила свою участь в угоді. Тож рух «зерновим коридором» було поновлено. Завдяки залученню ООН та Туреччини вдалося «отримати від України письмові гарантії того, що вона не використовуватиме гуманітарний коридор та українські порти для ведення військових дій проти росії», — заявили в Міноборони рф.

Україна хоче розширити угоду щодо експорту зерна з Чорного моря, включивши до неї більше портів та товарів, і сподівається, що рішення про продовження угоди як мінімум на рік буде ухвалено вже найближчим часом, повідомив 9 листопада заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

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