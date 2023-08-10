ЄС скоротив постачання російського газу трубопроводами — Finance.ua

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ЄС скоротив постачання російського газу трубопроводами

Енергетика
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ЄС скоротив постачання російського газу трубопроводами
ЄС скоротив постачання російського газу трубопроводами
Постачання російського трубопровідного газу до країн Євросоюзу протягом року після повномасштабного вторгнення рф в Україну скоротилося з 50% до 8% від загального газового імпорту.
Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник ЄС Адальберт Янц.
«російське трубопровідне постачання становило близько 50% нашого газового імпорту до вторгнення в Україну, а станом на березень цього року вони скоротилися до 8%», — сказав він.
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За словами речника, це відбулося «завдяки дуже інтенсивній програмі, зокрема, роботі з альтернативними постачальниками».
«За останні 12 місяців Європа перевиконала цілі нашого плану, і ми в цілому більше не залежимо від російського викопного палива, тому що імпорт вугілля припинився, імпорт нафти становить лише частку від того, що було до війни, а також російський газ зараз стрімко зникає з європейського ринку», — заявив Янц.
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Як повідомлялося, Євросоюз надає Україні масштабну політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. У відповідь росія почала використовувати газ та інші енергоресурси для тиску на ЄС, спровокувавши безпрецедентну енергетичну кризу.
Країни ЄС ухвалили спільне рішення щодо диверсифікації шляхів газопостачання, зокрема відмови від постачання газу з росії на користь інших постачальників газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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