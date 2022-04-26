ЄС скоротить імпорт нафти і газу з росії до кінця року на дві третини, - єврокомісар — Finance.ua

ЄС скоротить імпорт нафти і газу з росії до кінця року на дві третини, - єврокомісар

Вчора 14:34 — Енергетика

Європейський союз прагне скоротити свою залежність від російської нафти і газу на дві третини до кінця року. Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні нагадав, що повну відмову планується реалізувати до кінця 2027 року.

Про це повідомляється вінтерв’ю Джентілоні виданню Il Messaggero

Джентілоні також сказав, що ЄС скоротить свої оцінки зростання на 2022 рік з попередньої мети в 4%, при цьому ЄС збирається опублікувати свій весняний прогноз 16 травня.

Міжнародний валютний фонд минулого тижня знизив прогноз зростання єврозони на 2022 рік до 2,8% з 3,9% через війну між Україною і Росією.

Але Джентілоні сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи призведе уповільнення зростання до стагнації, пославшись на" деякі позитивні фактори, успадковані від другої половини 2021 року", такі як значно низький рівень безробіття і дуже високий рівень накопичення заощаджень.

«Ризик стагнації також буде дуже сильно залежати від тривалості війни», — додав він.

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