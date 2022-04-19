ЄС швидше запровадить ембарго на російську нафту, ніж на газ — Міненергетики

Вчора 21:32 — Енергетика

Введення ембарго на російську нафту з боку Євросоюзу є вірогіднішим, ніж відмова від постачання газу з росії.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль під час інформаційного марафону.

«Щодо ембарго на газ дуже великі сумніви, тому щодо газу є залежність Німеччини та Італії від постачання газу трубопровідного. Щодо нафтового ембарго, то справді ця тема обговорюється вже кілька тижнів, і на мою думку, шанси на таке ембарго є», — сказала вона.

За її словами, нафтове ембарго означатиме, що росія через певний час втратить сотні мільярдів євро.

«Це буде за 6-8 місяців, оскільки ринок потрібно буде замістити іншими продуктами», — зазначила Зеркаль.

Вона нагадала, що Росія вже почала скорочувати видобуток нафти, оскільки на неї немає попиту.

Цивілізований світ запровадив санкції проти країни-агресора. Проте Україна наполягає на необхідності повного ембарго Європи на російські нафту та газ.

Зазначимо, що 8 квітня Європейський Союз запровадив п’ятий пакет санкцій проти російської федерації. Він, серед іншого, передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року.

Шостий пакет має передбачати ембарго на нафту з рф. Його в ЄС планують представити цього тижня.

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