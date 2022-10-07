ЄС схвалив заходи для подолання енергетичної кризи — Finance.ua

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ЄС схвалив заходи для подолання енергетичної кризи

Енергетика
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ЄС схвалив заходи для подолання енергетичної кризи
ЄС схвалив заходи для подолання енергетичної кризи
Члени Європейського Союзу в четвер схвалили регламент Ради ЄС про «надзвичайне втручення для вирішення проблеми високих цін на енергоносії».
Про це повідомила пресслужба Ради.
Регламент передбачає спільні заходи зі скорочення попиту на електроенергію, а також зі збору та перерозподілу надлишкових доходів енергетичного сектору на користь домогосподарств та малих і середніх підприємств. Міністри енергетики країн ЄС досягли політичної згоди щодо цих заходів 30 вересня.
Так, встановлюється добровільна ціль — скорочення споживання електроенергії на 10% — і обов’язкова — скорочення споживання на 5% у порівнянні з його рівнем у години пік.
Дохід для виробників електроенергії обмежується 180 євро/МВт-год, але окремі держави можуть його збільшити залежно від внутрішніх обставин. Надлишкові кошти будуть використовуватися для компенсування високих цін для споживачів і малого та середнього бізнесу, а також інші заходи з економії.
Крім того, компанії, що працюють в енергетичному секторі, повинні будуть обов’язково платити «внесок солідарності». Він розраховується на основі оподатковуваного прибутку, який на 20% і більше перевищуватиме середній такий прибуток з 2018 року. Ці кошти також ідуть на підтримку підприємцям і домогосподарствам.
Наголошується, що регламент діятиме тимчасово — з 1 грудня 2022 року по 31 грудня 2023-го. Крім того, цільові показники скорочення енергоспоживання діятимуть до 31 березня, а обмеження на прибуток енергокомпаній — до 30 червня. Для Кіпру та Мальти були передбачені «спеціальні винятки» з регламенту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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