ЄС шукає компроміс, щоб сьогодні узгодити нафтове ембарго проти рф — Finance.ua
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ЄС шукає компроміс, щоб сьогодні узгодити нафтове ембарго проти рф

Вчора 11:12Казна та Політика
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Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу вчора вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти росії.
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
«Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці», — повідомив Йозвяк.
4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти рф, що включає нафтове ембарго та відключення «Сбєрбанку» від SWIFT.
Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.
За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти рф і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії — до червня 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що неспроможність усіх країн-членів Європейського Союзу ухвалити рішення про запровадження шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти рф стане надто щедрим подарунком для президента путіна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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