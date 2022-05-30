ЄС шукає компроміс, щоб сьогодні узгодити нафтове ембарго проти рф — Finance.ua

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу вчора вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти росії.
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
«Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці», — повідомив Йозвяк.
4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти рф, що включає нафтове ембарго та відключення «Сбєрбанку» від SWIFT.
Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.
За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти рф і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії — до червня 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що неспроможність усіх країн-членів Європейського Союзу ухвалити рішення про запровадження шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти рф стане надто щедрим подарунком для президента путіна.