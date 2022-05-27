ЄС розробляє план на випадок повної зупинки поставок газу з рф цьогоріч — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС розробляє план на випадок повної зупинки поставок газу з рф цьогоріч

Вчора 21:32Енергетика
268
У Євросоюзі розробляється план дій на випадок, якщо росія вирішить відрізати блок від поставок газу цьогоріч, адже «будь-яка держава може бути наступною».
Про це єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон повідомила в інтерв’ю Financial Times.
За її словами, ЄС зараз намагається закачати якомога більше газу і зможе замінити дві третини поставок росії цього року, але доведеться зробити більше, раптом станеться якийсь повне припинення поставок.
План, який розробляє Європейська комісія, передбачає заходи щодо обмеження поставок газу для промисловості і при цьому оминає домогосподарства, розповів FT обізнаний співрозмовник.
Раніше за відмову сплачувати за російський газ рублями держава-агресор відключила від поставок Польщу, Болгарію та Фінляндію.
«Ми зіткнулися з ситуацією, коли будь-яка держава-член може бути наступною. Поки що ми могли подбати про безпеку постачання цих трьох держав-членів, головним чином за допомогою солідарності сусідів», — сказала Сімсон.
Місце для вашої реклами
«Цього року, якщо буде повний зрив, ми готуємо плани на випадок надзвичайних ситуацій», — заявила вона.
На промисловість припадає 27% споживання газу в ЄС, причому найбільшими споживачами є хімічна промисловість, кераміка, харчові продукти та скло. Комісія заявила, що подбає про ланцюги постачання продуктів харчування, безпеки та продуктів для здоров’я.
Цього року ЄС отримав рекордні поставки скрапленого газу, що дозволило почати наповнювати підземні сховища, які на 25 травня були заповнені на 44% проти 36% роком раніше. За словами єврокомісарки, країни швидко нарощують свої можливості для обробки СПГ.
До повномасштабного вторгнення 40% поставок газу до ЄС припадало на російське блакитне паливо. Зараз цей показник знизився до 26%, повідомляє ЄК, а мета до кінця року — 13%.
До того часу країни-члени відкриють або розширять термінали СПГ для перевалки 19 млрд кубометрів на рік.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.