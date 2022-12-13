ЄС розморозив гроші для Угорщини, щоб та не блокувала допомогу Україні — Finance.ua

ЄС розморозив гроші для Угорщини, щоб та не блокувала допомогу Україні
Європейський Союз уклав угоду з Угорщиною, щоб Будапешт зняв вето щодо ключових питань ЄС, зокрема виділення Україні пакету допомоги розміром €18 млрд.
Країни ЄС погодилися знизити заморожування виплат для Угорщини з €7,5 млрд до 6,3 млрд.
Крім того, Будапешту схвалили план витрат €5,8 млрд до фондів відновлення через пандемію коронавірусу.
Кошти Угорщина отримає за умови, що завершить 27 антикорупційних та судових реформ.
Таким чином почати виплати Україні ЄС зможе вже з січня після схвалення пакету допомоги Європарламентом.
До слова, угоду між ЄС та Угорщиною видання Рolitico називає перемогою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який своїм вето місяцями домагався від Брюсселя коштів ЄС.
На його користь, вважають у ЗМІ, працювала система ЄС, яка вимагає одностайності щодо багатьох важливих рішень, а також бажання Євросоюзу зберегти єдність на тлі війни Росії проти України.
Водночас, додають у Рolitico, немає жодних гарантій, що Угорщина зможе здійснити обіцяні реформи для розблокування коштів.
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