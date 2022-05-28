ЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанах — Finance.ua

ЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанах

Вчора 06:53 — Особисті фінанси

ЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанах

Німецькі безлімітні автобани є візитною карткою країни. Але це не усім подобається і вкотре лунають заклики встановити ліміти швидкості для доріг, які уособлюють втілення свободи для водіїв з усього світу.

Ініціатори введення ліміту швидкості вважають, що він допоможе зменшити споживання палива після введення ембарго на нафту з рф.

З ініціативою запровадження обмежень виступило керівництво Євросоюзу. У Брюсселі вважать за потрібне встановити на автобанах ліміт швидкості 130 км/год. Таким чином, розраховують знизити споживання палива в Німеччині.

Справа в тому, що Євросоюз уже почав готуватися до введення ембарго на російську нафту — її імпорт таки планують припинити до кінця року. Зменшення споживання бензину та дизеля допоможе легше подолати складний період.

Спочатку обмеження швидкості може бути тимчасовим. Результати такого кроку проаналізують і потім ухвалять остаточне рішення щодо швидкісного режиму на автобанах. Також не виключено, що дозволену швидкість на автомагістралях можуть зменшити і в інших країнах ЄС.

Втім, у німецьких автоклубах ставлять під сумнів ефективність такого рішення. За статистикою, 80% водіїв у Німеччині і так їздять автобанами зі швидкістю менше 130 км/год і лише 2% — перевищують 160 км/год.

З урахуванням цих цифр виходить, що за рік можна заощадити 2 млн. тонн палива, тобто його споживання знизиться лише на 0,26%.

Слід зазначити, що пропозиції обмежити швидкість на автобанах вже давно звучать. Раніше це пропонували зробити з метою підвищення безпеки дорожнього руху та зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, клуби власників електрокарів VCD та ACE Europa пропонують знизити ліміти на німецьких автобанах (а також на трасах у Франції та Люксембурзі) до 100 км/год.

Зелена карта — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий.

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