ЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанах

Вчора 06:53Особисті фінанси
13017
ЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанахЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанах
Німецькі безлімітні автобани є візитною карткою країни. Але це не усім подобається і вкотре лунають заклики встановити ліміти швидкості для доріг, які уособлюють втілення свободи для водіїв з усього світу.
Ініціатори введення ліміту швидкості вважають, що він допоможе зменшити споживання палива після введення ембарго на нафту з рф.
З ініціативою запровадження обмежень виступило керівництво Євросоюзу. У Брюсселі вважать за потрібне встановити на автобанах ліміт швидкості 130 км/год. Таким чином, розраховують знизити споживання палива в Німеччині.
Справа в тому, що Євросоюз уже почав готуватися до введення ембарго на російську нафту — її імпорт таки планують припинити до кінця року. Зменшення споживання бензину та дизеля допоможе легше подолати складний період.
Місце для вашої реклами
Спочатку обмеження швидкості може бути тимчасовим. Результати такого кроку проаналізують і потім ухвалять остаточне рішення щодо швидкісного режиму на автобанах. Також не виключено, що дозволену швидкість на автомагістралях можуть зменшити і в інших країнах ЄС.
Втім, у німецьких автоклубах ставлять під сумнів ефективність такого рішення. За статистикою, 80% водіїв у Німеччині і так їздять автобанами зі швидкістю менше 130 км/год і лише 2% — перевищують 160 км/год.
З урахуванням цих цифр виходить, що за рік можна заощадити 2 млн. тонн палива, тобто його споживання знизиться лише на 0,26%.
Слід зазначити, що пропозиції обмежити швидкість на автобанах вже давно звучать. Раніше це пропонували зробити з метою підвищення безпеки дорожнього руху та зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, клуби власників електрокарів VCD та ACE Europa пропонують знизити ліміти на німецьких автобанах (а також на трасах у Франції та Люксембурзі) до 100 км/год.
Зелена карта — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий.
Оформити Зелену карту на Finance.ua 🚗
За матеріалами: Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.