ЄС продовжив персональні санкції проти понад 1200 росіян ще на півроку — Finance.ua

ЄС продовжив персональні санкції проти понад 1200 росіян ще на півроку Вчора 12:34

Євросоюз продовжив персональні санкції проти російських громадян за вторгнення в Україну ще на півроку.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

«Рада ухвалила сьогодні рішення продовжити термін дії обмежувальних заходів щодо осіб, винних у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів вказаним фізичним і юридичним особам.

Санкції як і раніше будуть застосовуватися до 1206 фізичних і 108 юридичних осіб рф.

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УНІАН За матеріалами:

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