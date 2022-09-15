ЄС продовжив персональні санкції проти понад 1200 росіян ще на півроку — Finance.ua
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ЄС продовжив персональні санкції проти понад 1200 росіян ще на півроку

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Євросоюз продовжив персональні санкції проти російських громадян за вторгнення в Україну ще на півроку.
Про це йдеться на сайті Європейської Ради.
«Рада ухвалила сьогодні рішення продовжити термін дії обмежувальних заходів щодо осіб, винних у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2023 року», — йдеться в повідомленні.
Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів вказаним фізичним і юридичним особам.
Санкції як і раніше будуть застосовуватися до 1206 фізичних і 108 юридичних осіб рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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