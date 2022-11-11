ЄС попередньо погодив неприйняття російських проїзних документів, виданих в Україні та Грузії — Finance.ua

ЄС попередньо погодив неприйняття російських проїзних документів, виданих в Україні та Грузії Сьогодні 10:29 — Світ

Країни Європейського Союзу попередньо погодили відмову від прийняття російських проїзних документів, які були видані на території Україні та Грузії.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Керівництво Ради та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо рішення про неприйняття російських проїзних документів, виданих в Україні та Грузії. Узгоджений текст підлягає затвердженню Радою та Європейським парламентом до проходження офіційної процедури ухвалення», — йдеться у повідомленні.

У Європейській раді пояснили, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів.

«Це також слідує за одностороннім рішенням росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії у 2008 році», — додали у пресслужбі установи.

Відтак російські проїзні документи, які були видані мешканцям окупованих росією регіонів України та територіях Грузії, непідконтрольних уряду, не прийматимуться як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

російські проїзні документи, видані у цих регіонах, вже не визнаються чи перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС, додали в Раді.

«Це рішення спрямоване на встановлення загального підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також забезпечення безпеки держав-членів ЄС», — зазначається в дописі.

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