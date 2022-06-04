ЄС поки не розглядає введення ембарго на російський газ, — єврокомісар — Finance.ua

Європейська комісія не відкидає подальших санкцій проти росії через війну в Україні, але наразі не розглядає можливість введення ембарго для російського газу.
Про це заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.
Він вважає, що хоча війна в Україні не буде виграна санкціями, шість пакетів санкцій ЄС здійснить руйнівний вплив на російську економіку і владу.
«Офіційна позиція Єврокомісії полягає в тому, що ніякі санкції не виключені. Але на сьогодні ми не говоримо про газову блокаду. Питання полягає в тому, щоб вдарити по Росії, але так, щоб не завдати занадто великої шкоди нам», — заявив він.
Джентілоні пояснює, що війна має свою ціну.
«Стережіться: ніхто не думав перемогти його санкціями, тому що президент росії Володимир Путін захоче вийти з нього тільки за допомогою переговорів, які дозволять йому уникнути необхідності говорити, що він зазнав поразки», — підкреслив єврокомісар.