ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ, - ЗМІ — Finance.ua

ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ, - ЗМІ Сьогодні 17:37

Країни Євросоюзу погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до Союзу.

Поінформоване дипломатичне джерело видання зазначило, що таке рішення ухвалили міністри країн ЄС сьогодні, 13 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери ЄС можуть надати Боснії та Герцеговині офіційний статус кандидата на членство в ЄС на саміті у Брюсселі 15 грудня.

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