ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ, - ЗМІ — Finance.ua
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ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ, - ЗМІ

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Країни Євросоюзу погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до Союзу.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
Поінформоване дипломатичне джерело видання зазначило, що таке рішення ухвалили міністри країн ЄС сьогодні, 13 грудня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери ЄС можуть надати Боснії та Герцеговині офіційний статус кандидата на членство в ЄС на саміті у Брюсселі 15 грудня.
За матеріалами:
РБК-Україна
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