ЄС подовжить спрощену систему підтримки підприємств — Finance.ua

ЄС подовжить спрощену систему підтримки підприємств Вчора 09:30 — Фондовий ринок

ЄС подовжить спрощену систему підтримки підприємств

Регуляторні органи ЄС розглядають можливість продовження до кінця 2023 року спрощених правил, за якими уряди ЄС можуть надавати державну підтримку підприємствам, що постраждали від війни в Україні.

Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії і єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Європейська комісія опитує країни ЄС про рівень державних гарантій, які вони можуть надати енергетичним компаніям для фінансового забезпечення їхньої торговельної діяльності, щоб компенсувати високі ринкові ціни та волатильність.

Урядам також пропонується відповісти на питання, як зробити правила більш гнучкими, щоб вони могли швидше та ефективніше надавати підтримку компаніям, які зіткнулися з високими рахунками за електроенергію.

«Одна з речей, з якої ми проводимо консультації, — це продовження терміну дії правил на цілий рік до 31 грудня 2023 року. Ми також проводимо консультації щодо більших сум допомоги», — сказала Вестагер на слуханнях у Європейському парламенті.

За її словами, на сьогодні Єврокомісія дала «зелене світло» для державної допомоги у розмірі кількох мільярдів євро.

«На основі правил, які ми вже маємо, ми ухвалили 114 рішень, тобто станом на 17 жовтня, і ми затверджуємо 133 національні заходи, про які повідомили 25 держав-членів. Бюджети, які ми затверджуємо, становлять близько 455 мільярдів євро», — сказала Вестагер.

Вона зазначила, що Єврокомісія може розширити коло підприємств, які мають право на державну допомогу.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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