ЄС планує зменшити залежність від російського газу на 70% — Маасікас — Finance.ua

ЄС планує зменшити залежність від російського газу на 70% — Маасікас

Вчора 12:45 — Енергетика

ЄС планує зменшити залежність від російського газу на 70% — Маасікас

Європейський союз планує позбуватися російських енергоносіїв і вже цього року має намір зменшити залежність від російського газу на 70%.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

За його словами Євросоюз зробив найважливішу річ — визнав, що потрібно позбутися енергетичної залежності від росії.

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«До початку цього року, в деяких куточках ЄС цього не розуміли. Навіть у часи Холодної війни вважали, що росія була надійним енергопостачальником і в принципі імпорт енергоносіїв з рф не сприймали як щось погане. Зараз є позиція, що треба позбуватися цього імпорту. План на цей рік — зменшити залежність від російського газу на 70%», — сказав дипломат.

Маасікас також розповів, який вплив мають санкції на російську економіку.

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«Дам вам один приклад — російське виробництво машин у квітні впало на 70%. Через те, що деталі з інших країн не привозяться в рф. Майже всі сфери російської економіки зазнали впливу. Санкції на активи російського Центробанку сильно ускладнили можливості росії фінансувати війну», — сказав він.

Водночас дипломат визнав, що потрібен час, щоб санкції мали повний вплив.

«Але ЄС, США, Велика Британія, діють швидко. Дечого ми навчилися з 2014-го і ці санкції ранять глибоко», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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