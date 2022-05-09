ЄС планує зменшити залежність від російського газу на 70% — Маасікас — Finance.ua

«До початку цього року, в деяких куточках ЄС цього не розуміли. Навіть у часи Холодної війни вважали, що росія була надійним енергопостачальником і в принципі імпорт енергоносіїв з рф не сприймали як щось погане. Зараз є позиція, що треба позбуватися цього імпорту. План на цей рік — зменшити залежність від російського газу на 70%», — сказав дипломат.
Маасікас також розповів, який вплив мають санкції на російську економіку.
«Дам вам один приклад — російське виробництво машин у квітні впало на 70%. Через те, що деталі з інших країн не привозяться в рф. Майже всі сфери російської економіки зазнали впливу. Санкції на активи російського Центробанку сильно ускладнили можливості росії фінансувати війну», — сказав він.
Водночас дипломат визнав, що потрібен час, щоб санкції мали повний вплив.
«Але ЄС, США, Велика Британія, діють швидко. Дечого ми навчилися з 2014-го і ці санкції ранять глибоко», — сказав він.