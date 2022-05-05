ЄС планує заборонити росіянам купувати європейську нерухомість – Bloomberg — Finance.ua

ЄС планує заборонити росіянам купувати європейську нерухомість – Bloomberg

Вчора 04:44 — Нерухомість

ЄС планує заборонити росіянам купувати європейську нерухомість – Bloomberg

У шостий пакет санкцій Євросоюзу проти рф, який анонсували у середу, увійшла заборона на операції з нерухомістю.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на текст, з яким ознайомилася редакція.

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Пропозиція Єврокомісії припинить укладення угод з нерухомістю з громадянами, резидентами та юридичними особами росії. Санкції заборонять продаж або передачу, прямо чи опосередковано, «прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Європейського Союзу, або частки в підприємствах, які надають доступ до нерухомого майна».

Заборона стосується росіян, які не є громадянами ЄС і не мають дозволу на проживання в країнах-членах ЄС. Це не стосується тих, хто має громадянство чи місце проживання в Європейській економічній зоні чи Швейцарії.

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