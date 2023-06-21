ЄС планує заборонити компаніям створювати високі технології в Китаї - Politico — Finance.ua

ЄС планує заборонити компаніям створювати високі технології в Китаї - Politico
Європейський Союз розробляє доктрину, яка включатиме заборону на створення суперкомпʼютерів, технологій штучного інтелекту та напівпровідників у таких країнах, як Китай.
Про це пише Politico.
Документ мала представити 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а очільники країн ЄС обговорять його на саміті 29−30 червня, зазначає видання.
У документі не згадуються конкретні країни, яких торкнеться заборона, але «зрозуміло, що йдеться про Китай разом із росією».
В ЄС заявляють про ризик «надмірної залежності від однієї країни», особливо країни «з цінностями, моделями та інтересами, що системно розходяться».
Євросоюзу треба уникати «інвестицій у вузький набір передових технологій, які здатні посилити військові та розвідувальні можливості субʼєктів, які можуть використати ці можливості, щоб загрожувати міжнародному миру та безпеці», йдеться у документі.
ЄС у доктрині запропонує посилити:
- контроль за перевіркою внутрішніх інвестицій (коли іноземні компанії купують критично важливі компанії чи інфраструктуру в Європі);
- експортний контроль (коли компанії ЄС продають такі речі, як зброя чи шпигунське програмне забезпечення, «ворожим країнам»);
- перевірку зовнішніх інвестицій.
Нова доктрина дозволить Брюсселю запровадити контроль над аутсорсингом ключових галузей та технологій «потенційно проблемних країн». Серед галузей, в яких ЄС може уникнути аутсорсингу, окремо згадуються квантові обчислення, штучний інтелект і передові напівпровідники.
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