ЄС планує заборонити компаніям створювати високі технології в Китаї - Politico — Finance.ua

ЄС планує заборонити компаніям створювати високі технології в Китаї - Politico Сьогодні 23:04 — Технології&Авто

Європейський Союз розробляє доктрину, яка включатиме заборону на створення суперкомпʼютерів, технологій штучного інтелекту та напівпровідників у таких країнах, як Китай.

Про це пише Politico.

Документ мала представити 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а очільники країн ЄС обговорять його на саміті 29−30 червня, зазначає видання.

У документі не згадуються конкретні країни, яких торкнеться заборона, але «зрозуміло, що йдеться про Китай разом із росією».

В ЄС заявляють про ризик «надмірної залежності від однієї країни», особливо країни «з цінностями, моделями та інтересами, що системно розходяться».

Євросоюзу треба уникати «інвестицій у вузький набір передових технологій, які здатні посилити військові та розвідувальні можливості субʼєктів, які можуть використати ці можливості, щоб загрожувати міжнародному миру та безпеці», йдеться у документі.

ЄС у доктрині запропонує посилити:

контроль за перевіркою внутрішніх інвестицій (коли іноземні компанії купують критично важливі компанії чи інфраструктуру в Європі);

експортний контроль (коли компанії ЄС продають такі речі, як зброя чи шпигунське програмне забезпечення, «ворожим країнам»);

перевірку зовнішніх інвестицій.

Нова доктрина дозволить Брюсселю запровадити контроль над аутсорсингом ключових галузей та технологій «потенційно проблемних країн». Серед галузей, в яких ЄС може уникнути аутсорсингу, окремо згадуються квантові обчислення, штучний інтелект і передові напівпровідники.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.