ЄС перерахував Польщі майже 145 млн євро на допомогу українським біженцям — Finance.ua

ЄС перерахував Польщі майже 145 млн євро на допомогу українським біженцям Вчора 15:45 — Світ

ЄС перерахував Польщі майже 145 млн євро на допомогу українським біженцям

Євросоюз перерахував Польщі 700 млн злотих (144,6 млн євро в еквіваленті) на допомогу біженцям з України.

Про це пише PAP з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського.

Із суми, яка вже надійшла до Польщі, 329 млн злотих (68,4 млн євро) перерахували з Фонду Єврокомісії з питань притулку, міграції та інтеграції (AMIF), а решту, 366 млн злотих — з Фонду інтегрованого управління кордонами.

«Європейська комісія не вказала конкретних дій, які підлягають фінансуванню, залишивши це на розсуд країни. Надані кошти є відшкодуванням частини витрат, понесених Польщею», — зазначили в польському МВС.

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Зазначається, що відомство звернулося до ЄС за отриманням наступного траншу допомоги розміром понад 200 млн злотих, що еквівалентно 41,69 млн євро.

«Ми надсилаємо гуманітарну допомогу. Ми прийняли сотні тисяч біженців у своїх домівках і намагаємося забезпечити подальше запровадження санкцій проти росії-агресора», — додав міністр.

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