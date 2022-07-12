ЄС остаточно затвердив перехід Хорватії на євро — Finance.ua
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ЄС остаточно затвердив перехід Хорватії на євро

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Рада Європейського союзу остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.
Про це повідомляється з посиланням на сайт Ради ЄС.
Повідомляється, що сьогодні були прийняті останні три правові акти. Це завершує процес в Раді ЄС, який дозволить Хорватії стати членом зони євро.
«Я хотів би привітати свого колегу Здравко Марича і всю Хорватію з тим, що вона стала 20-ю країною, що приєдналася до зони євро. Перехід на євро — це не гонка, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії і з 1 січня 2023 року буде користуватися євро», — зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.
Також повідомляється, що один з актів встановлює обмінний курс між євро і хорватською куною на рівні 7,53450 кун за 1 євро. Це відповідає поточному курсу.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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