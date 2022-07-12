ЄС остаточно затвердив перехід Хорватії на євро — Finance.ua

ЄС остаточно затвердив перехід Хорватії на євро Вчора 18:15 — Валюта

Рада Європейського союзу остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляється з посиланням на сайт Ради ЄС

Повідомляється, що сьогодні були прийняті останні три правові акти. Це завершує процес в Раді ЄС, який дозволить Хорватії стати членом зони євро.

«Я хотів би привітати свого колегу Здравко Марича і всю Хорватію з тим, що вона стала 20-ю країною, що приєдналася до зони євро. Перехід на євро — це не гонка, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії і з 1 січня 2023 року буде користуватися євро», — зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Також повідомляється, що один з актів встановлює обмінний курс між євро і хорватською куною на рівні 7,53450 кун за 1 євро. Це відповідає поточному курсу.

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