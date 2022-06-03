ЄС офіційно скасував на рік усі мита і збори з українського експорту — Finance.ua

ЄС офіційно скасував на рік усі мита і збори з українського експорту

Вчора 20:48 — Казна та Політика

ЄС офіційно скасував на рік усі мита і збори з українського експорту

Європейський Союз офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок, аби допомогти відновленню українського бізнесу, який постраждав унаслідок російської агресії.

Про це заявила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер на брифінгу у Брюсселі.

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«Регуляторні правила, що тимчасово призупиняють усі збори з імпорту, що надходить в ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС . Вони набудуть чинності завтра, 4 червня, та будуть діяти до 5 червня 2023 року», — зауважила речниця Єврокомісії.

Вона підкреслила, що ЄК вітає швидке ухвалення цих заходів Європарламентом і Радою ЄС.

«Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення», — наголосила Гарсія Феррер.

Як повідомлялося, Європейська комісія 27 квітня запропонувала скасувати на рік імпортні мита на український експорт до країн ЄС.

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