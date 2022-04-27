ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу росією і готує відповідь — Finance.ua

ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу росією і готує відповідь

Вчора 14:14 — Казна та Політика

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинка «Газпромом» в односторонньому порядку поставок газу споживачам у Європі є черговою спробою росії використати газ як інструмент шантажу.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві Урсули фон дер Ляєн.

«Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію. Ми тісно контактуємо з усіма державами-членами. Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС», — заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що держави-члени розробили плани на випадок непередбачених обставин саме для такого сценарію.

«Наразі відбувається засідання координаційної групи щодо газу. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Ми також продовжимо роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити альтернативні потоки», — зазначила глава Єврокомісії.

Вона додала, що продовжить працювати з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання в Європі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.