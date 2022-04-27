ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу росією і готує відповідь — Finance.ua
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ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу росією і готує відповідь

Вчора 14:14Казна та Політика
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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинка «Газпромом» в односторонньому порядку поставок газу споживачам у Європі є черговою спробою росії використати газ як інструмент шантажу.
Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві Урсули фон дер Ляєн.
«Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію. Ми тісно контактуємо з усіма державами-членами. Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС», — заявила фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що держави-члени розробили плани на випадок непередбачених обставин саме для такого сценарію.
«Наразі відбувається засідання координаційної групи щодо газу. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Ми також продовжимо роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити альтернативні потоки», — зазначила глава Єврокомісії.
Вона додала, що продовжить працювати з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання в Європі.

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За матеріалами: Економічна Правда
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