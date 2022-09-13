ЄС навряд чи обмежить ціну на російський газ, — The Guardian — Finance.ua

ЄС навряд чи обмежить ціну на російський газ, — The Guardian Вчора 16:45 — Енергетика

Єврокомісія відмовиться від введення верхньої межі цін на російський газ, але наполягає на введенні податків на «надлишковий» прибуток енергетичних компаній.

Про це повідомляє The Guardian

Проект постанови про «інструмент аварійного електропостачання» не містить обмежень на ціни на російський газ або імпортний газ, оскільки минулого тижня держави-члени не змогли домовитися про обмеження.

Очікується, що ЄС стягуватиме непередбачені податки з високих прибутків компаній, що працюють на викопному паливі, з окремим обмеженням доходів виробників електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю.

Очікується, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує план Європи по боротьбі зі зростаючими цінами на електроенергію в середу.

Остаточний текст ще може змінитися, але проект показує сумніви Єврокомісії в отриманні достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС.

Держави-члени ЄС, які імпортують великі обсяги газу з росії, в тому числі Угорщина, Словаччина та Австрія, висловилися проти стелі цін на російський газ, оскільки побоюються, що Кремль зупинить всі поставки газу, ввергнувши їх країни в рецесію. Президент росії Володимир Путін вже пригрозив припинити експорт енергоносіїв до Європи, якщо такий план буде узгоджений.

Близько десятка країн, включаючи Францію та Польщу, хотіли б встановити верхню межу цін на весь імпортований газ, що вони вважають найкращим способом стримування зростання цін. Єврокомісія не відчуває ентузіазму з приводу цієї ідеї, оскільки побоюється, що ЄС програє країнам, готовим платити більше на висококонкурентному ринку зрідженого природного газу.

Нідерланди і Данія насторожено ставляться до будь-якої цінової межі, в той час як Німеччина побоюється, що обмеження цін на російський газ викличе розбіжності.

Оскільки держави-члени розділені, комісія, що відповідає за розробку юридичних пропозицій ЄС, вживає заходів, що об’єднують клуб з 27 членів.

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