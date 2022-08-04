ЄС наростив імпорт дизпального з росії в липні на 20% — Finance.ua
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ЄС наростив імпорт дизпального з росії в липні на 20%

Енергетика
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Країни Євросоюзу в липні наростили імпорт дизельного пального з росії на 22% порівняно з минулим роком, що підкреслює залежність блоку від російських енергоресурсів.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на групу відстеження танкерів Vortexa.
У липні регіон імпортував майже 700 тисяч барелів пального з росії, що більше, ніж у попередньому місяці, і на 22% більше порівняно з липнем минулого року.
Така динаміка підкреслює залежність ЄС від енергоресурсів з держави-агресора, яка посилювалася в останні роки. Імпорт дизпального з рф становить понад половину його загального імпорту в регіон — ДП використовують автотранспортні групи, власники автомобілів і виробники.
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Нарощування обсягів імпорту відбувається за декілька місяців до вступу в лютому в дію повного ембарго на морські поставки нафти з рф. Близько 15% загального споживання дизпального у блоці забезпечує російський імпорт.
На знак занепокоєння щодо глобальної енергетичної безпеки у липні ЄС послабив санкції проти російських державних підприємств, зокрема «роснєфті». Так, європейським компаніям дозволили брати участь у транзакціях з ними щодо нафти, призначеної для третіх країн.
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Ключовим питанням економісти називають те, чи американські нафтопереробники, які зазвичай зосереджуються на виробництві бензину, будуть зацікавлені у високій націнці у Європі, щоб виробляти для регіону більше дизельного пального.
За даними S&P Global Commodity Insights, різниця між цінами на нафту марки Brent і дизельне пальне становить 35 доларів за барель у порівнянні з 20 доларами за барель бензину.
При цьому напружений ринок дизельного пального вже підштовхнув ціни до рекордного рівня в низці країн. Наприклад, у Великобританії на 15 липня ціни на дизельне пальне на АЗС були близькі до історичного максимуму в 197,25 пенса за літр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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