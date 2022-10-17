ЄС може запровадити "тимчасовий ціновий коридор" для російського газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС може запровадити "тимчасовий ціновий коридор" для російського газу

Енергетика
476
ЄС може запровадити "тимчасовий ціновий коридор" для російського газу
ЄС може запровадити "тимчасовий ціновий коридор" для російського газу
Лідери Європейського союзу розглянуть ряд варіантів граничних цін на газ, щодо яких не можуть дійти згоди протягом кількох тижнів. Зустріч запланована на кінець цього тижня.
Про це повідомляє Reuters.
Європейська комісія має запропонувати енергетичні заходи щодо подолання кризи 18 жовтня перед зустріччю лідерів.
За словами дипломата ЄС, кілька країн, які виступають за обмеження газу, стурбовані тим, що ЄК не висуне запропонованих варіантів.
«Нетерпіння держав-членів зростає. Тому ми змінили механізм та виклали все на стіл. Це спосіб чинити тиск на Комісію, щоб вона висунула найконкретніші можливі пропозиції», — сказав дипломат.
Читайте також
У документі йдеться про те, що лідери погодяться «вивчити тимчасовий динамічний ціновий коридор» на природний газ доти, доки не буде розроблено ліміт на ціни.
Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть встановити ціновий коридор для гуртових угод, що означало б ціновий діапазон із середнім значенням нижчим від ринкової ціни.
У проєкті йдеться, що лідери також «вивчають тимчасову структуру ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії на рівні, який допомагає знизити ціни на електроенергію, не призводячи до загального збільшення споживання газу».
Місце для вашої реклами
Дипломати кажуть, що може бути досягнуто консенсусу щодо обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії, на прикладі схеми, реалізованої Іспанією та Португалією у червні, хоча деякі побоюються, що це може підвищити попит на газ у ЄС.
За словами дипломата ЄС, знайомого із проблемою, наявність кількох варіантів не означає, що будь-який з них чи всі вони обов’язково будуть узгоджені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.