ЄС може запровадити "тимчасовий ціновий коридор" для російського газу — Finance.ua

ЄС може запровадити "тимчасовий ціновий коридор" для російського газу Вчора 15:16 — Енергетика

ЄС може запровадити "тимчасовий ціновий коридор" для російського газу

Лідери Європейського союзу розглянуть ряд варіантів граничних цін на газ, щодо яких не можуть дійти згоди протягом кількох тижнів. Зустріч запланована на кінець цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська комісія має запропонувати енергетичні заходи щодо подолання кризи 18 жовтня перед зустріччю лідерів.

За словами дипломата ЄС, кілька країн, які виступають за обмеження газу, стурбовані тим, що ЄК не висуне запропонованих варіантів.

«Нетерпіння держав-членів зростає. Тому ми змінили механізм та виклали все на стіл. Це спосіб чинити тиск на Комісію, щоб вона висунула найконкретніші можливі пропозиції», — сказав дипломат.

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У документі йдеться про те, що лідери погодяться «вивчити тимчасовий динамічний ціновий коридор» на природний газ доти, доки не буде розроблено ліміт на ціни.

Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть встановити ціновий коридор для гуртових угод, що означало б ціновий діапазон із середнім значенням нижчим від ринкової ціни.

У проєкті йдеться, що лідери також «вивчають тимчасову структуру ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії на рівні, який допомагає знизити ціни на електроенергію, не призводячи до загального збільшення споживання газу».

Дипломати кажуть, що може бути досягнуто консенсусу щодо обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії, на прикладі схеми, реалізованої Іспанією та Португалією у червні, хоча деякі побоюються, що це може підвищити попит на газ у ЄС.

За словами дипломата ЄС, знайомого із проблемою, наявність кількох варіантів не означає, що будь-який з них чи всі вони обов’язково будуть узгоджені.

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