ЄС може дати понад 500 млрд євро на відновлення України, — Bloomberg Вчора 19:32 — Казна та Політика

Європейський союз може надати понад 500 млрд євро на післявоєнне відновлення України.

Про це повідомляє Bloomberg

Повідомляється, що на донорській конференції у Лугано (Швейцарія) цього тижня Україна презентуватиме масштабний проєкт відновлення країни.

За даними Bloomberg, план складається з близько 2000 сторінок та містить широкий перелік проєктів у галузі інфраструктури та безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку, а також у диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Очікується, що Євросоюз покриє основну частину загальної фінансової допомоги, яка може перевищити 500 мільярдів євро. Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Офіційні особи утримуються від оцінок, доки триває війна росії проти України.

Нагадаємо, конференція з питань відновлення України відбудеться у швейцарському місті Лугано 4-5 липня.

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