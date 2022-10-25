ЄС має підтримати Україну зараз, оскільки в майбутньому це коштуватиме дорожче, — єврокомісар Вчора 13:34

ЄС має підтримати Україну зараз, оскільки в майбутньому це коштуватиме дорожче, — єврокомісар

Європейський союз має продовжувати надавати фінансову допомогу Україні. Якщо не зробити цього зараз, у майбутньому це коштуватиме країнам ЄС дорожче.

Про це повідомила в інтерв’ю віце-президент Європейської комісії Вєра Юрова виданню Politico

«Це непросто, і ми маємо знову і знову просити у наших громадян благословення на це. Але якщо ми зараз не підтримаємо Україну ні у військовому, ні у фінансовому плані, у майбутньому це коштуватиме набагато дорожче», — сказала вона.

Нагадаємо, на саміті Європейської ради минулого тижня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро наступного року, або 1,5 млрд євро щомісяця. Але обговорення перебувають на ранній стадії.

Тим часом, 3 млрд євро у вигляді макрофінансової допомоги, яку ЄС пообіцяв на цей рік у рамках оголошеного у травні пакета у розмірі 9 млрд євро, досі не надано.

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