ЄС має підтримати Україну зараз, оскільки в майбутньому це коштуватиме дорожче, — єврокомісар — Finance.ua
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ЄС має підтримати Україну зараз, оскільки в майбутньому це коштуватиме дорожче, — єврокомісар

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ЄС має підтримати Україну зараз, оскільки в майбутньому це коштуватиме дорожче, — єврокомісар
ЄС має підтримати Україну зараз, оскільки в майбутньому це коштуватиме дорожче, — єврокомісар
Європейський союз має продовжувати надавати фінансову допомогу Україні. Якщо не зробити цього зараз, у майбутньому це коштуватиме країнам ЄС дорожче.
Про це повідомила в інтерв’ю віце-президент Європейської комісії Вєра Юрова виданню Politico.
«Це непросто, і ми маємо знову і знову просити у наших громадян благословення на це. Але якщо ми зараз не підтримаємо Україну ні у військовому, ні у фінансовому плані, у майбутньому це коштуватиме набагато дорожче», — сказала вона.
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Нагадаємо, на саміті Європейської ради минулого тижня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро наступного року, або 1,5 млрд євро щомісяця. Але обговорення перебувають на ранній стадії.
Тим часом, 3 млрд євро у вигляді макрофінансової допомоги, яку ЄС пообіцяв на цей рік у рамках оголошеного у травні пакета у розмірі 9 млрд євро, досі не надано.
За матеріалами:
РБК-Україна
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