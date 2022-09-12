ЄС готує широкий пакет заходів для подолання енергокризи — Finance.ua

ЄС готує широкий пакет заходів для подолання енергокризи Вчора 21:34 — Енергетика

ЄС готує широкий пакет заходів для подолання енергокризи

Європейський союз має намір на цьому тижні оприлюднити пакет надзвичайних заходів, включаючи збір надприбутків з енергетичних компаній. Однак країни розходяться в думках щодо деталей і питання про те, чи слід вводити стелю цін на газ.

Про це повідомляє Reuters

На зустрічі в п’ятницю, 9 вересня, міністри енергетики країн ЄС попросили Європейську комісію розробити заходи з вилучення надлишкових доходів від негазових електростанцій, скорочення споживання електроенергії в масштабах всього ЄС і надання допомоги енергетичним компаніям, які потребують екстреної ліквідності.

Прагнучи знизити зростаючі рахунки за електроенергію для громадян і підприємств напередодні зими, міністри також звернулися до Брюсселя з проханням також запропонувати стелю цін на газ. Але країни розходяться в думках щодо того, послабить або посилить енергетичну кризу в Європі обмеження цін на газ.

«Що стосується вартості газу, ми продовжуємо працювати над відповідями, адаптованими до глобального ринку», — написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттері в суботу. Ця пропозиція повинна знизити ціни в Європі, «гарантуючи при цьому надійність поставок», додала вона.

Дипломати заявили, що більше половини країн-членів ЄС згадали про обмеження цін на газ на п’ятничній зустрічі, але не було єдиної думки про те, яку форму це має прийняти, будь то обмеження цін на весь імпортований газ, трубопровідні потоки, оптова торгівля газом або поставки з росії.

27 держав-членів ЄС повинні будуть схвалити енергетичні заходи, можливо, на ще одній екстреній зустрічі міністрів цього місяця.

росія постачала близько 40% газу ЄС до свого вторгнення в Україну. Ця частка впала до 9%, оскільки Москва скоротила поставки в Європу.

Міністри ЄС в кінцевому підсумку відмовилися від обмеження цін на російський газ, яке, як попереджали країни, включаючи Угорщину і Австрію, може привести до того, що Москва перекриє скорочуються поставки, які вона все ще поставляє в ЄС.

Німеччина, Нідерланди і Данія входять в число тих, хто виступає проти загального обмеження цін на газ, попереджаючи, що це може поставити під загрозу зимову енергетичну безпеку Європи, оскільки країни будуть боротися за залучення поставок на конкурентоспроможний за ціною світовий ринок зрідженого природного газу.

Інші, включаючи Італію і Польщу, кажуть, що обмеження цін на газ принесе полегшення домогосподарствам і галузям, які були змушені скоротити виробництво через стрімке зростання цін на газ.

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