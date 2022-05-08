ЄС готує план на випадок зупинення постачання газу з росії, — El Pais — Finance.ua
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ЄС готує план на випадок зупинення постачання газу з росії, — El Pais

Вчора 11:33Енергетика
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Європейська комісія готує план енергозбереження у разі різкого припинення постачання газу з російської федерації. Його можуть ухвалити вже 18 травня.
Про це повідомляє El Pais.
За даними видання, у разі припинення постачання газу з росії надзвичайні заходи торкнуться всіх країн-учасниць ЄС. Зокрема, країни з іншими джерелами постачання, такі як Іспанія, повинні ділитися газом з партнерами в Євросоюзі, які постраждали від дій рф.
Крім того, Брюссель вимагає, щоб нормування енергії в промисловому секторі застосовувалося таким чином, щоб компанії в країні з повною пропозицією не мали конкурентної переваги перед компаніями в країнах, які постраждали від припинення поставок російського газу.

Що чекає на газотранспортну систему України

Зазначимо, від припинення поставок російського газу в Європу також постраждає Україна, газотранспортною системою якої прокачується близько 40 млрд кубометрів газу на рік. Доходи від транзиту оцінюються близько 3 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
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