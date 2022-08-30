ЄС готує екстрену реформу ринку електроенергії — Finance.ua

ЄС готує екстрену реформу ринку електроенергії Вчора 12:16 — Енергетика

ЄС готує екстрену реформу ринку електроенергії

Європейський союз планує вжити термінових заходів, щоб стримати зростання цін на електроенергію. І готує пропозиції щодо реформування ринку електроенергії.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Bloomberg

«Стрімке зростання цін на електроенергію в даний час оголює з різних причин обмеження нашої нинішньої структури ринку електроенергії», — заявила вона на стратегічному саміті в Бледі в Словенії.

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За її словами, нинішній ринок був сформований за зовсім інших обставинах і зовсім в інших цілях.

«Ось чому ми зараз працюємо над екстреним втручанням і структурною реформою ринку електроенергії», — додала вона.

Зазначимо, ціни на електроенергію в Європі за рік зросли майже в 10 разів, що впливає на інфляцію і різко збільшило навантаження на підприємства і населення.

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