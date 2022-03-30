ЄС готовий створити прискорені торгові маршрути для України — Finance.ua
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ЄС готовий створити прискорені торгові маршрути для України

Вчора 21:34Світ
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Європейська комісія готова створити спеціальні торгові маршрути між Польщею та Україною, щоб продукти харчування могли пересуватися якнайпростіше в обох напрямках.
Про це заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, його слова передає politico.
Україна просить Брюссель полегшити торгові потоки агропродовольчих товарів шляхом створення так званих зелених коридорів, оскільки більшість її власного великого експорту продовольства з чорноморських портів було відрізано російськими окупантами.
Комісар порівняв цей план із тим, що було розроблено на ранній стадії пандемії коронавірусу, коли ЄС відмовився від деяких перевірок товарів.
За матеріалами: Економічна Правда
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