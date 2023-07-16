ЄС дозволив технологічним гігантам обмінюватися даними зі США — Finance.ua

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ЄС дозволив технологічним гігантам обмінюватися даними зі США

Фондовий ринок
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ЄС дозволив технологічним гігантам обмінюватися даними зі США
ЄС дозволив технологічним гігантам обмінюватися даними зі США
Європейський Союз ухвалив угоду, що дозволяє технологічним гігантам, зокрема Meta і Google, обмінюватися даними із США.
Про це інформує Euractiv.
У жовтні 2023 президент США Джо Байден підписав виконавчий указ щодо гарантій для особистих даних громадян Євросоюзу. Він передбачав обмеження доступу до цих даних розвідувальних служб США і запровадження належного механізму відшкодування.
Так минулого тижня в США було створено Суд розгляду питань щодо захисту даних. Європейці можуть подавати туди скарги, якщо виявлять, що їхні дані були зібрані із порушенням принципу пропорційності.
Своєю чергою комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що завдяки цій надійній угоді «персональні дані тепер можуть вільно та безпечно» надходити з Європи до Сполучених штатів.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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