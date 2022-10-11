ЄС допоможе Україні пройти зимовий сезон - фон дер Ляєн — Finance.ua

ЄС допоможе Україні пройти зимовий сезон - фон дер Ляєн Вчора 12:46 — Казна та Політика

ЄС допоможе Україні пройти зимовий сезон - фон дер Ляєн

Європейський Союз послідовний у наданні Україні негайної допомоги для проходження зимового сезону та фінансування програм повоєнного відновлення країни.

Про це у Таллінні на брифінгу за участі прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо на меті надати стабільне, передбачуване та гнучке фінансування для України у ці важкі місяці війни. Безумовно, ми будемо розглядати можливість короткотермінового відновлення — як ми можемо підтримати Україну з огляду на наближення зими, наприклад, у відновленні шкіл, щоб діти могли навчатися, або у наданні притулку для людей. Це європейське завдання на європейському рівні — допомогти Україні в облаштуванні внутрішньо переміщених осіб», — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg

Вона нагадала, що Європейський Союз разом зі Сполученими Штатами зараз є найбільшими донорами України. Від початку російського вторгнення ЄС надає Україні військову та фінансову допомогу. «Команда Європи» (Єврокомісія та країни-члени) разом з лютого 2022 року надали Україні допомогу на суму близько 19 мільярдів євро, не включаючи військових спроможностей та обладнання, які переважно надходять від країн-членів на основі двостороннього співробітництва з Україною та підтримуються ресурсами Європейського фонду миру.

Урсула фон дер Ляєн подякувала естонцям за тепло, з яким вони прийняли українських біженців, відкрили для них свої серця й домівки. «Це надзвичайно, це ніколи не забудеться. Ми робимо все, щоб гнучко надавати фінансову допомогу, але цей великий жест людської солідарності є надзвичайним. Ми стоїмо разом з народом Естонії у цьому», — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

У свою чергу, керівниця уряду Естонії наголосила на важливості скоординованого підходу ЄС до облаштування людей, котрі рятуються від російської війни проти України. «Ми не можемо забувати про українських біженців, які рятуються від війни. Вони, а це переважно жінки і діти, вже складають 4,4% нашого населення. Наше послання до Європейської комісії в тому, що саме європейські рішення є необхідними для допомоги тим, хто рятується від війни в самій Україні, а також для допомоги країнам-членам, які надають притулок та захист для великої кількості українських громадян», — сказала Кая Каллас.

Як повідомлялося, від початку російського військового вторгнення в Україну ЄС надає Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Вперше в історії ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала біженцям з України право на проживання та на соціальний захист на території країн ЄС. Крім того, вперше в історії ЄС виділив для України — країни, що перебуває в стадії активних бойових дій, більше 2,6 мільярда євро для закупівлі зброї та військового обладнання.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.