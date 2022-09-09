«єРобота»: бізнес отримає гранти на 450 мільйонів на закладку садів і розвиток переробних підприємств — Finance.ua

«єРобота»: бізнес отримає гранти на 450 мільйонів на закладку садів і розвиток переробних підприємств Вчора 11:47 — Особисті фінанси

«єРобота»: бізнес отримає гранти на 450 мільйонів на закладку садів і розвиток переробних підприємств

В рамках проекту «єРобота» вже понад 1000 підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств, 77 з них найближчим часом отримають кошти від держави.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

«На сьогодні ми маємо 54 успішні заявки на гранти від підприємців, що планують розвивати переробні компанії, та 23 — на закладку садів. Загальна сума коштів, які вони отримають від держави — 454 млн грн. І вже цієї осені аграрії матимуть можливість закласти понад три сотні гектарів нових садів та посилити потужність нашої переробної галузі», — повідомила Тетяна Бережна.

Щодо переробних підприємств, то отримувачі грантів планують розвивати діяльність в сферах виробництва харчових продуктів, меблів, хімічних речовин і хімічної продукції, готових металевих виробів, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, текстильного виробництва.

Мета програми

Заступниця міністра економіки також зазначила, що урядова програма «єРобота» має дві мети — активізувати підприємницьку діяльність та підвищити рівень зайнятості серед українців завдяки створенню робочих місць отримувачами грантів.

Якщо грантові програми «Свій сад» та на підтримку переробних підприємств будуть реалізовані в запланованому обсязі, в Україні буде створено близько 200 тисяч нових робочих місць.

Розмір грантів:

гранти на розвиток переробної галузі надаються на придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання) та покриття витрат на їх доставку і введення в експлуатацію. Перші 1000 заявників отримають грант у розмірі до 70% вартості проекту, решту 30% фінансують за власний рахунок. Максимальна сума гранту — 8 млн грн;

гранти на закладку саду чи тепличного господарства надаються на будівництво модульної теплиці, придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію або для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику. Для учасників, які створять першу тисячу гектарів садів, держава компенсує 70% вартості проекту, для наступних — 50%, решту переможці фінансують за рахунок своїх власних або кредитних коштів. Максимальна сума гранту — 7 млн грн.

Довідка Finance.ua:

проект «єРобота» включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері;

наразі прийом заявок на усі напрямки програми «єРобота» триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

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