Єрмак назвав три кроки для запобігання продовольчій кризі у світі — Finance.ua

Єрмак назвав три кроки для запобігання продовольчій кризі у світі

Вчора 19:18 — Аграрний ринок

Світ повинен зробити кілька конкретних кроків, щоб запобігти продовольчій кризі, яку розв’язує рф. Це, зокрема, стосується конвоїв для супроводу українського зерна, санкцій та зброї.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Продовольча криза створюється росією штучно... рф блокує наші порти, обстрілює зернові термінали і краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівній. Зараз необхідно зробити кілька важливих кроків», — написав Єрмак і назвав, про що саме йдеться.

Крок 1

Забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоби вивезти зерно з портів.

Крок 2

Оперативно працювати над посиленням санкцій, як проти еліт, так і проти енергетичного сектора та банківської системи росії. Газове ембарго — це пріоритет.

Крок 3

Зброя для звільнення територій, більше зброї і якнайшвидше, щоб зупинити будь-які плани рф просуватися далі і вибити їх з нашої землі.

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